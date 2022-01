Parco Cinque Terre e Iren insieme per depurazione e transizione

(ANSA) - GENOVA, 26 GEN - I fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per intervenire sul dissesto idrogeologico e realizzare progetti di depurazione e transizione energetica nel Parco delle Cinque Terre. Sono i temi affrontati in un incontro tra Iren e l'Ente Parco per individuare gli ambiti strategici su cui dirottare le risorse.

In particolare, spiega una nota, sono state condivise le modalità per sostenere finanziariamente la progettazione esecutiva di tutto il sistema di depurazione delle Cinque Terre alla luce delle ipotesi progettuali individuate dal comitato tecnico e in attesa che il tavolo istituzionale, convocato e presieduto da Ato Idrico La Spezia, insieme ai Comuni del territorio e al Parco nazionale delle Cinque Terre, si esprima sulla scelta del progetto esecutivo.

"Il Pnrr è un'occasione unica per il nostro Paese e per il nostro territorio che non va sprecata: è fondamentale - ha dichiarato la presidente del Parco, Donatella Bianchi - che le risorse siano utilizzate per risolvere in modo strutturale le nostre grandi emergenze e a gettare le basi per un futuro di benessere e sostenibilità anche per le Cinque Terre".

"Iren è già all'opera per far sì che il Paese e i territori non perdano le molteplici opportunità offerte dal Pnrr - ha rimarcato l'amministratore delegato e direttore generale di Iren Gianni Vittorio Armani -. Il nostro gruppo, con il suo know-how, può concretamente supportare la pubblica amministrazione attivando e mettendo a terra in tempi rapidi gli investimenti necessari. Nel nostro Piano Industriale prevediamo di investire per il ciclo idrico nella provincia di Spezia circa 240 milioni, di cui 110 per il revamping di depuratori e 130 nell' ammodernamento delle reti acquedottistiche e fognarie e impianti mini idro". (ANSA).