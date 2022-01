Matteo Romano, da TikTok a Sanremo grazie alla mia sincerità

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - La faccia da bravo ragazzo, 20 anni ancora da compiere, ma le idee chiare. Matteo Romano, dopo aver superato le selezioni di Sanremo Giovani, è ora tra i 25 Big del festival, al via tra meno di una settimana. "E sto vivendo questi giorni tra emozioni fortissime e una paura altrettanto forte", racconta via Zoom dalla sua bolla di isolamento ("non vedo nessuno, sto cercando di evitare il covid come in Squid Game. Cerco di fare più attenzione possibile, perché sarebbe un peccato non poter essere all'Ariston").

Primo di tre gemelli, Matteo, nato e cresciuto a Cuneo, studia comunicazione e marketing a Milano. La musica ha fatto parte della sua vita fin da ragazzino, ma la svolta arriva durante il lockdown quando a marzo 2020, inizia a pubblicare cover sui social network e su TikTok. A novembre pubblica il suo primo inedito "Concedimi" (prima disco d'Oro, poi un platino fino ad arrivare ad un doppio platino, con oltre 35 milioni di strema e oltre 16 milioni di visualizzazioni) e da lì non si è più fermato. Prendendosi anche il lusso - di questi tempi - di non partecipare a nessun talent ("non credo sia il contesto giusto per me").

"Sanremo è un sogno. Ho sempre sperato esserci, perché è un'istituzione - racconta Matteo che in gara porta il brano 'Virale', con anche la firma di Dardust -. Negli ultimi anni ha avuto modo di rinnovarsi". Nessuna paura di non riuscire a emergere, tra i tanti nomi eccellenti in gara. "Sono già contento di quello che sto facendo, è una vetrina importantissima e voglio mostrare il meglio di me, mostrarmi per come sono con la mia autenticità e la mia sincerità. E poi nel mio piccolo, oltre a essere un bravo cantante e cantautore, penso di avere il carisma giusto anche sul palco".

Per la serata delle cover ha scelto "Your Song" di Elton John e ad accompagnarlo ci sarà Malika Ayane. (ANSA).