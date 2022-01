Ladri trasfertisti dalla Francia per rubare a ex Piaggio Albenga

Ladri trasfertisti arrivati dalla Francia per rubare materiale dall'ex stabilimento della Piaggio ad Albenga. I quattro, tutti rumeni, sono stati arrestati dai carabinieri di Finale Ligure. Secondo quanto ricostruito dai militari il gruppo è arrivato nel pomeriggio e in serata ha forzato la serratura del cancello d'ingresso entrando con due furgoni. I quattro hanno iniziato a caricare tombini, grate, porte carraie di ferro per un valore di oltre cinque mila euro. Una volta caricato il materiale stavano per ripartire per Nizza.