Covid: cresce il cluster negli ospedali savonesi, 23 positivi

(ANSA) - GENOVA, 26 GEN - E' salito a 23 il numero di pazienti ricoverati nei reparti di ortopedia dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure e di medicina del San Paolo di Savona che sono risultati positivi al covid dopo essere entrati nei nosocomi per altre patologie. Sono saliti a 15, erano 14, i pazienti positivi al covid in ortopedia al Santa Corona e 8, erano 4, in medicina al San Paolo. Lo comunica Asl2 In ortopedia sono stati limitati gli interventi mentre l'attività in medicina procede regolarmente con tutte le precauzioni e i protocolli del caso.

Attualmente nessun positivo presenta sintomi importanti: dei 15 contagiati in ortopedia 14 sono vaccinati, mentre tra gli otto di medicina sono 5 i vaccinati, fa sapere la Asl2 (ANSA).