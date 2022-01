Peste suina: direttore Zooprofilattico commissario emergenza

(ANSA) - GENOVA, 25 GEN - Angelo Ferrari, direttore dell'Istituto sperimentale Zooprofilattico di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta è stato nominato commissario per l'emergenza relativa alla peste suina. Lo ha comunicato il governatore Giovanni Toti che stamani ha incontrato, assieme al vicepresidente Piana, i ministri Speranza e Patuanelli.

"E' stato un incontro costruttivo - ha spiegato Toti - con la nomina di un commissario che si occuperà di gestire l'emergenza per conto delle Regioni e del Governo. Abbiamo anche chiesto un pacchetto di ristori per le nostre categorie, nella speranza di poter arginare il problema e di riaprire al più presto un pezzo importante del nostro territorio".

"Si incomincia a delineare una mappatura precisa del focolaio in attesa di un quadro definitivo che attendiamo a breve - ha aggiunto Piana -, sperando di limitare ulteriormente la zona critica, per poi procedere con gli abbattimenti selettivi che si rendono necessari e svincolare possibilmente dalle limitazioni ministeriali parte degli areali. Occorre iniziare quanto prima con il sostegno dei danni diretti e indiretti subiti dagli allevatori del comparto suinicolo". (ANSA).