Genoa: in prestito dall'Atalanta arriva Piccoli

(ANSA) - GENOVA, 25 GEN - Nuovo rinforzo per il Genoa di Alexander Blessin. Dall'Atalanta è arrivato in prestito l'attaccante, già nazionale under 21 Roberto Piccoli. Il giocatore, arrivato ieri sera in città, questa mattina ha sostenuto le visite mediche presso il laboratorio Synlab del Porto Antico e nel pomeriggio sarà a disposizione del tecnico tedesco che guiderà la prima seduta settimanale.

Piccoli arriva in prestito oneroso ma con la particolare formula che più partite disputerà meno costerà al Genoa.

Non solo Piccoli però tra i movimenti di mercato odierni. In giornata è attesa la chiusura dell'operazione che porterà il trequartista tedesco Amiri dal Bayer Leverkusen in rossoblù.

(ANSA).