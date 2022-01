Covid: cluster ospedali savonesi fa crescere ricoveri in Liguria

(ANSA) - GENOVA, 25 GEN - Il numero dei ricoveri in Liguria è cresciuto nelle ultime 24 ore in conseguenza di un cluster di 14 casi rilevato nel reparto di Ortopedia all'Ospedale di Pietra Ligure e di un altro più contenuto di 4 casi in Medicina al San Paolo di Savona, "ma si tratta di persone ricoverate per altre patologie risultate positive al Sars-Cov2". Lo afferma il direttore generale dell'Agenzia ligure pe rla sanità Filippo Ansaldi. Oggi in Liguria è stata superata la soglio di 800 ricoveri, sono 802, con un aumento di 28 ospedalizzazioni, ma 18 derivano dai due cluster ospedalieri nel savonese tra ricoverati per altre patologie "Il quadro epidemiologico conferma quello che è stato evidenziato negli ultimi giorni con la curva dei contagi che ha interrotto la fase di crescita da alcuni giorni - dice Ansaldi - Il dato più rilevante è ancora quello che emerge dalla pressione ospedaliera che conferma un quadro stazionario. Il numero dei ricoveri ha subito, in termini numerici, un aumento nelle ultime 24 ore per due cluster ospedalieri". (ANSA).