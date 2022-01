Carige: pm Milano chiude indagini per ex ad Fiorentino

La procura di Milano ha chiuso l'indagine per aggiotaggio in vista della richiesta di rinvio a giudizio per l'ex ad di Carige Paolo Fiorentino e per l'allora responsabile della tenuta delle scritture contabili Mauro Mangani.

Le indagini sono coordinate dal pm Paolo Filippini e dall'aggiunto Maurizio Romanelli e riguardano la semestrale del 2018 e la presunta mancata comunicazione al mercato della necessità di svalutare sofferenze (crediti non performing) della banca per centinaia di milioni. Sulla vicenda era intervenuta anche la Bce con una ispezione.

Come si legge nel capo di imputazione riportato nell'atto di chiusura delle indagini e di deposito atti notificato ai difensori, gli avvocati Giuseppe Iannaccone, Francesco Mucciarelli e Claudio Schiaffino, le accuse sono manipolazione del mercato e false comunicazioni sociali in quanto nella semestrale sarebbero state indicate "rettifiche non corrispondenti al vero per 39.7 milioni di euro" e, invece, sarebbe stato omesso di "fornire nelle note illustrative le richieste formulate" dagli ispettori della Bce "pari a 254,7" milioni di euro di rettifiche. (ANSA).