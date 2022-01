Avvistati due pulcinella di mare al largo di Capo Noli

(ANSA) - IMPERIA, 25 GEN - Due esemplari di pulcinella di mare, fratercula arctica, sono stati avvistati dai ricercatori dell'associazione Delfini del Ponente, di Imperia, durante un'uscita di monitoraggio. "Si tratta di uccelli provenienti dal Nord Europa e infatti nidificano nel Regno Unito e in Norvegia.

Li abbiamo avvistati - spiega la biologa Elena Fontanesi - a circa 3.5 miglia al largo di Capo Noli, in provincia di Savona.

Si trattava di esemplari dalla colorazione del becco tipica dell'adulto arrivati nel Mediterraneo per trascorrere l'inverno". Qui il pulcinella non nidifica e solo alcuni individui si spingono alla ricerca di migliori condizioni per svernare e cercare cibo. Si tratta di un avvistamento poco frequente ma con una presenza regolare nel Mar Ligure, confermata anche dai dati raccolti dall'associazione, che dal 2018 ha registrato la specie tre volte. "La maggior parte degli avvistamenti di fratercula arctica nel Mar Ligure - conclude - avviene nei mesi estivi, quando lo sforzo di ricerca nell'area è decisamente più alto rispetto ai mesi invernali. Questo dato sottolinea, quindi, l'importanza dei monitoraggi portati avanti su base annuale nel corso di tutte le stagioni". (ANSA).