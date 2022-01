Lavoro: Cub, sciopero portuali La Spezia il 5 febbraio

(ANSA) - MILANO, 24 GEN - La Cub Trasporti ha proclamato il prossimo 5 febbraio 24 ore di sciopero, per tutti i turni di lavoro, dei portuali di La Spezia. In particolare dei lavoratori che operano all'interno del porto delle aziende Lsct, Dockservice, Eagleservice, Quaysideservice, Consorzioasterix e Tls.

"Sono anni che i lavoratori dei porti chiedono delle leggi che tutelino i diritti di tutta la categoria e le richieste vengono puntualmente inascoltate come in un brutto copione che ormai sa di presa in giro - afferma il sindacato -. Nel mentre l' attenzione è concentrata sulla pandemia, il costo della vita aumenta sempre più e i diritti dei lavoratori vengono negati o ridotti, il lavoro diventa 'stabilmente precario' e il valore degli stipendi sempre minore non garantendo più una vita dignitosa e un reddito certo".

Per questo motivo vengono chiesti il blocco delle tariffe e degli aumenti previsti per bollette, generi di prima necessità e tasse e il riconoscimento del lavoro usurante ("i portuali non rientrino fra le categorie che possono usufruire di benefici previdenziali specifici nonostante turni notturni, esposizione ad agenti atmosferici e polveri sottili, lavori in quota, turnisti su 24 ore e flessibilità perenne"). E ancora il diritto al pensionamento: i lavoratori portuali, come tutti, devono - sottolinea la Cub Trasporti - poter andare in pensione dopo un numero certo di anni di lavoro e le aziende devono sbloccare le assunzioni dei giovani. (ANSA).