Covid: in una settimana boom classi in quarantena in Liguria

(ANSA) - GENOVA, 24 GEN - Boom di classi in quarantena in Liguria in una settimana. Si è passati dalle 468 di sette giorni fa a1344, come comunica Alisa. Il numero più alto è quello della Asl con 429 classi in Dad. Nel Savonese sono 347, 220 nello Spezzino, 268 nell'Imperiese, e 80 nel Tigullio. Il numero più elevato riguarda le scuole dell'infanzia dove basta un solo bambino positivo per fare scattare la quarantena. Mentre nelle altre devono essere due gli alunni contagiati.

La Asl 3 ha aggiunto 11 operatori sanitari dedicati alle scuole per snellire la gestione e dedicato una casella di posta elettronica. Ma stamattina non sono mancate proteste e le polemiche davanti alcune scuole in centro dove sono più le classi in Didattica a distanza che quelle in presenza e per lamentare i ritardi nella gestione dei tamponi per la troppa burocrazia. (ANSA).