Covid: 2.221 nuovi positivi, in calo ricoveri in ospedale

(ANSA) - GENOVA, 24 GEN - La Liguria registra 2.221 nuovi positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore a fronte di 12.867 tamponi tra molecolari (2.457) e antigenici rapidi (10.410). Di questi, 121 sono a Imperia, 501 a Savona, 1.331 a Genova, 205 nel Tigullio e 261 alla Spezia. Due non sono residenti. Non si registrano morti.

Negli ospedali ci sono 15 pazienti in meno di ieri. Nel complesso sono 774 i ricoverati, di cui 39 in terapia intensiva.

Di questi, 24 non sono vaccinati. In isolamento domiciliare ci sono 978 persone.

Sul fronte vaccinale, la Regione annuncia che nelle ultime 24 ore sono state somministrate 7.812 dosi. (ANSA).