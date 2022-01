Ancora scritte no vax Municipio Bordighera, ipotesi unico autore

(ANSA) - BORDIGHERA, 24 GEN - Ancora scritte no vax e no green pass contro il governo Draghi, i vaccini e i protocolli sanitari 'assassini' sul muro del Comune di Bordighera e vicino alle scuole. Si tratta della seconda volta in tre giorni. Visti tutti i precedenti episodi di deturpamento avvenuti anche all'hub vaccinale di Camporosso, all'ospedale di Bordighera e in altri luoghi, i carabinieri che sono incaricati delle indagini non escludono che si tratti di un unico autore. In questo caso la facciata del Comune è stata ancora più deturpata rispetto alla prima volta con un'unica, lunga frase: "il governo nazista con i suoi protocolli assassini ha voluto i morti per C-19. Ora impone vax mortali. L'Italia vuole giustizia per i morti e libertà per i vivi". (ANSA).