A fuoco magazzino, evacuato liceo Colombo

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - Il liceo Colombo, in via Bellucci, è stato evacuato a causa di un principio di incendio dentro un magazzino del convitto. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco che hanno spento il rogo. Non ci sono feriti né intossicati. A prendere fuoco, per cause da chiarire, carta e legno immagazzinati nel deposito. (ANSA).