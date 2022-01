(ANSA) - GENOVA, 23 GEN - Anziana narcotizzata e rapinata in casa in via Marsano, nel quartiere San Martino, a Genova. La squadra mobile e le volanti indagano sulla vicenda. Secondo quanto raccontato dalla donna, 82 anni, un uomo si è presentato alla porta mostrando un tesserino da tecnico del gas del Comune dicendo di dover fare alcuni controlli. Una volta entrato ha spruzzato una sostanza con uno spray. L'anziana ha prima sentito un odore acre e poi una forte sonnolenza. Una volta risvegliatasi ha trovato armadi e cassetti aperti e soldi e gioielli spariti. Da una prima stima il ladro avrebbe preso mille euro in contanti e due mila euro in monili. A quel punto ha chiamato i familiari e poi la polizia. Indagini sono in corso per rintracciare il truffatore. (ANSA).