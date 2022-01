Polizia penitenziaria in bici porta in tutta Italia torcia pace

(ANSA) - GENOVA, 22 GEN - Una pedalata lungo tutta l'Italia portando una torcia accesa simbolo di pace. Un viaggio a due ruote pensato dalla polizia penitenziaria che vuole portare un messaggio religioso ma anche laico sui valori della fratellanza, solidarietà e spirito di sacrificio.

La torcia è arrivata oggi in Liguria, portata tra gli altri da Bennardo Sanfilippo, il marito di Angela Chiaramonte, una delle sei donne vittime dell'alluvione di Genova del 4 novembre 2011. La staffetta è partita da Milano il 15 gennaio ed è passata dal Piemonte, la Valle d'Aosta per arrivare al Santuario della Guardia di Genova dove è stata benedetta dal rettore Marco Granara mentre lunedì sarà nella basilica di San Lorenzo.

Giovedì partirà alla volta della Sardegna e quindi verso la Toscana, per poi tornare di nuovo in Lombardia verso Pasqua e a maggio in piazza San Pietro per l'angelus di domenica 15 maggio.

