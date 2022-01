Covid: Liguria, calo nuovi casi e ospedalizzazioni

(ANSA) - GENOVA, 22 GEN - Sono 5.734 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 32353 tamponi tra molecolari (5.257) e antigenici rapidi (27096) registrati nelle ultime 24 ore.A Genova il maggior numero dei nuovi positivi (2.796), seguita da Savona (927), La Spezia (721).Imperia (672) e il Tigullio (585). 33 sono i nuovi positivi non residenti in Liguria. In isolamento domiciliare ci sono 39.043 persone, 3.335 in più mentre in sorveglianza attiva ci sono 13.322 persone.

In calo le ospedalizzazioni: sono 777 (cinque meno di ieri), 41 in Terapia Intensiva, uno meno di ieri. Di questi 27 sono non vaccinati. I decessi segnalati nel bollettino di Regione Liguria redatto in base ai dati flusso Alisa-Ministero sono 21 e sono avvenuti tra il 17 e il 21 gennaio: si tratta di nove uomini e 12 donne di età compresa tra i 61 e i 95 anni. Il totale dei decessi da inizio pandemia a oggi è 4.791 persone.

Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 15.434 dosi di vaccino. A oggi, le dosi booster somministrate sono state 704.400. (ANSA).