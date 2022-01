Calcio: Samp; Giampaolo, avremmo potuto essere Atalanta di oggi

(ANSA) - GENOVA, 22 GEN - Prima volta domani al Picco della Spezia della seconda vita blucerchiata di Marco Giampaolo, tornato alla Samp dopo il triennio dal 2016 al 2019. "Alla Sampdoria pensavo fosse un percorso finito - ha detto oggi il tecnico -. Avevamo dato il massimo ma quel triennio mi ha lasciato un po' di amaro in bocca. Ho avuto la fortuna di allenare tanti calciatori forti che si sono distribuiti in quel triennio ma non li ho mai avuti tutti insieme. Per necessità li ho dovuti cedere. Ho quel rimpianto lì: se avessimo avuto la forza di costruire meglio sul lavoro fatto… Mi ricordo cosa dissi: prendetemi quel calciatore lì, perché lotteremo per il quarto posto. Questo in maniera riservata. Io credevo in quella squadra nel mio terzo anno alla Samp - ha concluso -. Se ci fossimo portati dietro tutti i calciatori che avevamo saremmo l'Atalanta di oggi". (ANSA).