Anno giudiziario: Liguria, gravi carenze organico amministrativo

(ANSA) - GENOVA, 22 GEN - Nel distretto della corte d'appello di Genova si registra una "diffusa e in molti casi grave carenza di personale amministrativo che in tutte le procure oscilla tra il 30 e il 40% dei posti in organico, tranne quella di Genova dove la scopertura è del 26% circa". E' quanto emerso nel corso dell'inaugurazione dell'anno giudiziario.

"Deve essere sottolineato che per gli uffici più piccoli le alte percentuali di scopertura rendono più grave la situazione.

Inoltre, essendo la carenza generalizzata ed avendo la procura di Genova accresciute necessità in relazione a procedimenti di rilevantissime dimensioni (come per il crollo del Morandi e gli altri procedimenti collegati) non è stato neppure possibile porre rimedio, come in passato, con applicazioni di personale da un ufficio all'altro del distretto".

Migliore la situazione per quanto riguarda l'organico dei magistrati. Caso a parte la procura di Massa che "ha sofferto la gravissima scopertura di quattro sostituti su cinque in organico, ma la situazione è stata di recente ripianata con l'arrivo di quattro magistrati ordinari in tirocinio". (ANSA).