Vaccini: Toti a Figliuolo, Liguria chiede dosi aggiuntive

(ANSA) - GENOVA, 21 GEN - "La Regione Liguria ha raggiunto il limite massimo della capacità vaccinale arrivando a 100 mila dosi somministrate alla settimana, ho chiesto al generale Francesco Paolo Figliuolo se è possibile ricevere qualche dose aggiuntiva, altrimenti dalla prima settimana di febbraio non riusciremo ad aumentare ancora questa media". Lo spiega il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nel punto sull'andamento della pandemia ammettendo che l'attuale punto debole della campagna vaccinale è "la tiepida domanda delle famiglie per vaccinare i bambini". "Al momento i bambini in Liguria possono ricevere il vaccino nelle 48 ore successive alla prenotazione, non abbiamo un deficit di offerta", sottolinea.

(ANSA).