Quirinale: protesta in piazza a Genova contro Berlusconi

(ANSA) - GENOVA, 21 GEN - Protesta di piazza oggi pomeriggio davanti alla Prefettura di Genova per dire 'no' alla candidatura di Silvio Berlusconi al Quirinale. A un presidio organizzato dalla Lista Sansa e dall'associazione 'Genova che osa' hanno partecipato circa 150 manifestanti con cartelli e striscioni. "Scendere in piazza contro l'ipotesi di Berlusconi al Quirinale è una cosa dovuta, sembra incredibile che 60 milioni di italiani possano essere rappresentati da un pregiudicato uscito da vicende giudiziarie con sentenze definitive, anche se con amnistie e prescrizioni - motiva il capogruppo della Lista Sansa in Consiglio regionale Ferruccio Sansa -. L' alternativa a Berlusconi potrebbe essere una persona che finalmente ci faccia sentire orgogliosi di essere italiani, a me per esempio quella di Rosy Bindi mi sembra un'ottima candidatura".

"A causa delle politiche che Berlusconi ha realizzato in qualità di leader del centrodestra la crisi economica e sociale si sente in modo particolarmente acuto - denuncia Stefano Gaggero di Genova che osa -. La questione giovanile nasce con Berlusconi, il leader che ha tagliato in fondi alla scuola spostando le risorse per l'istruzione alla sicurezza".

In piazza i consiglieri regionali Sergio Rossetti (Pd) e Selena Candia (Lista Sansa), il segretario dello Spi Cgil Ivano Bosco e il parroco di San Torpete don Paolo Farinella. "La domanda non è se Berlusconi diventa presidente della Repubblica, cosa che ritengo assolutamente impossibile - interviene don Farinella - quanto piuttosto come siamo arrivati a questo punto, cioè giocando sempre al ribasso. Berlusconi non può partecipare nemmeno a un concorso pubblico". (ANSA).