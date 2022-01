Covid: Liguria, oltre 6000 nuovi casi e 16 ricoverati in più

(ANSA) - GENOVA, 21 GEN - Aumentano i ricoverati per covid in Liguria. Sono 782, 16 in più rispetto alle 24 ore precedenti, 42 sono in terapia intensiva (28 non vaccinati), erano 41.

Sono 6197 i nuovi casi di covid in Liguria. sono emersi da 31969 tamponi (5476 molecolari e 26493 test rapidi). Il tasso di positività è 19,38%. Attualmente i positivi sono 61347, 801 più di ieri. I nuovi contagi sono 2919 nell'area di Genova, 967 nell'Imperiese, 894 nel Savonese, 738 nello Spezzino, 654 nel Tigullio, e 25 non sono residenti in regione. I guariti sono 5394.

Ci sono stati due decessi: due uomini di 81 e 95 anni. I morti da inizio pandemia sono 7771.

In isolamento domiciliare ci sono 35708 persone, 1137 in più e in sorveglianza attiva ce ne sono 13243, erano 13473.

Nelle ultime 24 ore sono state fatte 17162 vaccinazioni: 1229 prime dosi, 763 seconde dosi e 15170 dosi booster (ANSA).