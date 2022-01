Covid: Ansaldi, 40% medie intensità occupate

(ANSA) - GENOVA, 21 GEN - La Regione Liguria è attestata al 18% dei posti letto covid in terapia intensiva occupati, sotto alla soglia di rischio del 20% prevista per il passaggio in zona arancione, e al 40% dei posti letto covid di media intensità occupati, pari alla soglia di rischio del 40%. Lo spiega il direttore generale di Alisa Filippo Ansaldi nel punto sull'andamento della pandemia motivando il permanere della Liguria in zona gialla da lunedì. "Da metà dicembre il trend del covid in Liguria è abbastanza stabile, purtroppo su numeri elevati, viaggiamo infatti attorno a un'ottantina di ricoveri al giorno", riferisce. (ANSA).