Vaccini: Toti, al Gaslini fino a 1200 dosi a settimana

(ANSA) - GENOVA, 20 GEN - La Liguria "è concentrata sulle vaccinazioni alla fascia tra i 5 e gli 11 anni tanto che abbiamo ulteriormente implementato l'offerta dei posti disponibili e in tutte le Asl è possibile trovare un posto libero già da domani".

Lo afferma il presidente della Liguria Giovanni Toti parlando della campagna vaccinale. "Dalla prossima settimana l'ospedale pediatrico Gaslini passerà da 500 a 1200 dosi settimanali. I genitori che vogliono far vaccinare i propri figli potranno farlo in tempi rapidi. Ricordo anche che in Liguria, su una platea di 78 mila bambini, la percentuale dei vaccinati in questa fascia è pari al 18.43%", sottolinea Toti (ANSA).