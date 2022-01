Toti, 'Vicini al 90% della popolazione vaccinata'

(ANSA) - GENOVA, 20 GEN - "Siamo vicini a raggiungere il 90% della popolazione vaccinata con almeno una dose. Secondo i dati forniti da Alisa, nella popolazione over 12 (1.384.000) l'89,5% ha ricevuto una dose di vaccino, mentre se si considera la popolazione sopra i 5 anni (1.463.000) la percentuale è all' 85,6%". Lo sottolinea il presidente della Liguria Giovanni Toti facendo il punto sulla campagna vaccinale. "Considerato che vengono somministrate circa 20mila prime dosi a settimana, in Liguria ci si avvia ad avere un'ottima copertura. Il dato altrettanto incoraggiante riguarda le terze dosi, con il 74% della popolazione che ha già ricevuto la booster (tra quelli che hanno effettato la seconda vaccinazione sei mesi prima), attestandoci sopra la media nazionale".

Toti ricorda anche che ci saranno due serate di apertura straordinaria degli hub vaccinali, il 25 e il 27 gennaio organizzate per favorire la somministrazione della dose booster alla popolazione over 12. Per accedere è indispensabile la prenotazione attraverso il portale prenotovaccino.regione.liguria.it. (ANSA).