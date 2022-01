Tenta rapina con siringa sporca di sangue, arrestato

(ANSA) - LAVAGNA, 20 GEN - Aveva tentato di rapinare a ottobre un supermercato di Lavagna con una siringa sporca di sangue, ma il commesso aveva reagito e lo aveva fatto scappare.

I carabinieri di Lavagna hanno identificato l'autore e lo hanno arrestato. In manette è finito un uomo di 53 anni di Cogorno. L'uomo si era presentato in negozio con il casco in testa e uno scaldacollo fin sopra il naso e una siringa sporca in mano.

Il negoziante aveva reagito e lo aveva fatto scappare. I militari avevano trovato la siringa vicino a un bidone nei pressi del negozio e avevano acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza di Lavagna, Cogorno e Sestri Levante. Gli investigatori, dall'analisi dei video, avevano ricostruito i movimenti dell'uomo a bordo di uno scooter. Per non farsi prendere aveva anche portato un doppio casco da cambiare prima e dopo il colpo ma l'espediente non è servito e sono scattate le manette. (ANSA).