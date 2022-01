Porto Genova: Benvenuti confermato alla guida dei 'camalli'

(ANSA) - GENOVA, 20 GEN - Antonio Benvenuti sarà ancora console della Compagnia unica dei lavoratori portuali. Per i prossimi tre anni sarà lui la guida dei 'camalli'. Benvenuti è al quinto mandato da console della Culmv. Ha ottenuto 525 voti contro i 265 dello sfidante Silvano Ciuffardi, il suo viceconsole che si era candidato console in contrapposizione, con una sua lista. Nell'urna anche 23 schede bianche e 15 nulle.

Lo spoglio prosegue per il conteggio dei voti per la carica di viceconsole e poi per i consiglieri. I risultati si conosceranno domani. Un applauso, nella roccaforte della Compagnia, a San Benigno, ha sottolineato il momento in cui dallo scrutinio si è capito che ormai era sicura la rielezione di Benvenuti che aspettava insieme alla sua squadra i risultati nel suo ufficio, a pochi passi dalla sala del consiglio dove si svolge lo spoglio (ANSA).