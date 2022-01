Piana, non si può sottostare a logiche animaliste

(ANSA) - GENOVA, 20 GEN - "Non si può vivere in continua emergenza, in situazioni di degrado urbano e animale che si perpetuano dalle principali città alle campagne. Non si può sottostare a certe logiche animaliste, cercando poi ristori economici al mondo rurale come unica risposta". Lo scrive in una nota il vicepresidente di Regione Liguria e assessore all'agricoltura Alessandro Piana.

"Le Regioni ben poco possono fare rispetto ad una legge nazionale, unica in Europa a sancire i due giorni settimanali di silenzio venatorio e a imporre una serie di limitazioni -scrive Piana -: ad esempio la caccia ai cinghiali per due soli giorni alla settimana e la protezione di tutta una serie di animali alloctoni in netto contrasto con la fauna autoctona, sempre più pericolosamente in diminuzione. Altro punto fondamentale: gli abbattimenti dei maiali di allevamento si rendono necessari per scongiurare il rischio contagio che porterebbe a un fermo dell'intero settore. Abbiamo pertanto già individuato indennizzi congrui che non calpestino la dignità degli allevatori - conclude la nota - oltre che finalizzati agli smaltimenti delle carcasse". (ANSA).