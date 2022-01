Genoa: Blessin, 'passo importante per me in grande club'

(ANSA) - GENOVA, 20 GEN - Sbarcato ieri sera intorno alle 23 all'aeroporto Cristoforo Colombo il nuovo allenatore del Genoa Alexander Blessin, accompagnato dal vice Wesley Deschacht, è stato accolto da alcuni tifosi di fronte all'hotel dove alloggerà ricevendo sciarpa e bandiera rossoblù d'ordinanza.

Nel pomeriggio Blessin guiderà il suo primo allenamento al centro sportivo Signorini intanto però ha iniziato a prendere contatto con l'ambiente Genoa e con quella che sarà la sua casa per i prossimi due anni avendo firmato fino al 2024.

"È stata una situazione molto veloce, sono molto felice di essere qui. È un grande club ed è un grande passo per me - sono state le sue prime parole in aeroporto -. Il Genoa è un top club, cercheremo di tirare fuori il meglio da questa occasione.

Il Genoa è un club con una grande storia e grande tradizione, ha vinto nove scudetti. Siamo fieri di essere qui e faremo del nostro meglio". L'esordio di Blessin sabato prossimo al Ferraris contro l'Udinese. (ANSA).