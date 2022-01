Covid: Liguria, sfiorati 7000 nuovi casi, oltre 60 mila positivi

(ANSA) - GENOVA, 20 GEN - Il covid continua a correre in Liguria, anche se all'aumento dei contagi non corrisponde una particolare criticità negli ospedali dove il numero dei malati nelle ultime 24 ore è cresciuto solo di 3 unità, ma colpisce la crescita dei ricoveri al pediatrico Gaslini +5 (23 totali di cui uno in terapia intensiva). Il totale dei positivi ha superato quota 60 mila: sono 60546. nuovi positivi sono 6882, emersi da 33834 tamponi (6361 molecolari e 27473 test rapidi). Il tasso di positività è del 20,34%, in calo rispetto al 20,7% di ieri e con un numero maggiore di tamponi (ieri erano 29844). I nuovi positivi sono 3382 nell'area di Genova, 1094 nel Savonese, 959 nell'Imperiese, 807 nello Spezzino, 600 nel Tigullio e 40 sono cittadini non residenti in Liguria.

Gli ospedalizzati sono 766, 3 più di ieri. Sono 41 i malati in terapia intensiva (27 non sono vaccinati), come ieri. I guariti sono 4198.

Sette sono i morti: avevano un'età compresa tra i 66 e gli 88 anni. Da inizio pandemia i decessi sono 4769.

In isolamento domiciliare ci sono 34571 persone, 2673 più di ieri. In sorveglianza attiva ce ne sono 13473, erano 12229.

Nelle ultime 24 ore sono state fatte 17558 vaccinazioni: 1387 prime dosi, 1129 seconde dosi, 15042 dosi booster (ANSA).