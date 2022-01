Covid: a Marassi 63 detenuti e 32 agenti positivi

Sono 63 i detenuti e 32 gli agenti del carcere genovese di Marassi positivi al covid. Il dato è stato diffuso da Fabio Pagani, segretario regionale Uil polizia penitenziaria. "Nonostante le nostre sollecitazioni - sottolinea - siano sinora rimaste per lo più inascoltate non possiamo rinunciare a rivolgere al premier Mario Draghi e alla ministra della Giustizia Marta Cartabia l'ennesimo appello affinché si corra ai ripari prevedendo sia l'obbligo che la reale e non solo fantomatica dotazione di mascherine Ffp2 per operatori, detenuti e quanti a qualsiasi titolo accedano nelle carceri, sia l'aggiornamento del protocollo di sicurezza sanitario, redatto quando si era ella prese con la prima sequenza del virus isolata a Wuhan e ormai inadeguato".