Calcio: appello social ultras Samp, tutti a Bogliasco

(ANSA) - GENOVA, 20 GEN - Appello social degli ultras 'della Samp 'Tito Cucchiaroni' in vista della gara, cruciale, contro lo Spezia di Thiago Motta prevista per domenica. "Sabato prossimo a partire dalle 14 tutti a Bogliasco per caricare la Sampdoria. Vi aspettiamo numerosi per stringerci ancora una volta attorno alla squadra, in vista del match di Spezia fondamentale per la nostra stagione. Facciamo vedere cosa siamo in grado di fare, ancora una volta, per la nostra Sampdoria, per la nostra città".

Contemporaneamente, proprio gli ultras hanno organizzato, assieme all'Avis, un punto "per chiunque volesse contribuire alla donazione di sangue", in seguito "al disperato appello degli ospedali genovesi, in crisi appunto per la mancanza di sangue per curare pazienti". (ANSA).