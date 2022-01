Sanremo: positivo al Covid un orchestrale Rai

(ANSA) - SANREMO, 19 GEN - Un orchestrale Rai è stato trovato positivo al Covid oggi, dopo aver effettuato un tampone, prima dell'ingresso al Teatro Ariston per le prove del 72/mo Festival di Sanremo (1-5 febbraio). Dovrà quindi, essere sottoposto anche a un tampone molecolare. Quindici, in totale, i professori d'orchestra che sono stati sottoposti a test. Un paio di giorni fa è stato trovato positivo anche il cantante Aka 7even, che sui social ha comunicato la propria positività al Coronavirus, dicendo, però, di star bene e non avere sintomi.

