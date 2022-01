Paziente aggredisce infermieri con forbici, arrestato

(ANSA) - GENOVA, 19 GEN - Ha aggredito due infermieri a pugni e morsi e poi ha afferrato un paio di forbici con le quali ha minacciato i medici. E' successo questa mattina al pronto soccorso dell'ospedale Galliera a Genova. L'uomo, un tunisino di circa 30 anni, è stato arrestato dalla polizia.

L'uomo è arrivato in ospedale in stato di agitazione. Gli operatori lo hanno bloccato alla barella e quando è arrivato il consulente psichiatra è saltato giù dalla barella e ha aggredito gli infermieri. Una operatrice è rimasta ferita a un polso con una prognosi di 15 giorni mentre il collega preso a morsi ne avrà per dieci giorni. Quello di oggi è l'ultimo di una serie di episodi che vanno avanti da mesi. "E da quando c'è il Covid - sottolinea il primario del pronto soccorso Paolo Cremonesi - è stato chiuso il posto fisso di polizia. Ci auguriamo che venga riaperto al più presto visto che siamo l'ospedale di riferimento di uno dei centro storici più grandi d'Italia con tutto quello che comporta anche in termini di sicurezza". (ANSA).