Samp ufficializza Giampaolo 'ben tornato'. Il tecnico: 'Voglio riportare i tifosi allo stadio'

"La Sampdoria dà il bentornato a Marco Giampaolo in qualità di allenatore responsabile della prima squadra fino al 30 giugno 2022 con opzione fino al 30 giugno 2024". Così la società saluta il ritorno di Giampaolo alla Samp che aveva già allenato dal 2016 al 2019: "Al tecnico e al suo staff un buon lavoro e un sincero in bocca al lupo da parte del presidente Marco Lanna anche a nome del Consiglio di Amministrazione e di tutta la società". Giampaolo dirige il primo allenamento in vista del debutto in campionato domenica nel derby con lo Spezia.

"Sono felice di essere tornato". Marco Giampaolo ha salutato così i giornalisti presenti al Mugnaini di Bogliasco poco prima di entrare in campo per dirigere l'allenamento odierno da tecnico della Sampdoria. L'ex allenatore di Milan e Torino guidò i blucerchiati dal 2016 al 2019. E' pronto per questa nuova avventura che lo vedrà legato ai colori blucerchiati sino a giugno con opzione per altri due anni. "La prima cosa che ho detto è tornare a riempire Marassi, compatibilmente con le regole sulle capienze, perché è stato sempre il valore aggiunto per la nostra squadra - ha dichiarato -. Ultimamente ho visto partite in tv con stadi deserti ma non solo a Genova, in generale. Io invece penso che il nostro pubblico sia stato sempre un valore aggiunto e sempre lo sarà. La prima cosa che ho detto quando sono arrivato qui è riempire il nostro stadio". Giampaolo esordirà domenica a Spezia nel derby regionale contro i bianconeri di Thiago Motta.