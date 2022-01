Calcio: Genoa; ore d'attesa per il nuovo tecnico

(ANSA) - GENOVA, 19 GEN - Sono ore d'attesa e d'ansia per i tifosi genoani che dopo la pesante sconfitta di lunedì al Franchi contro la Fiorentina attendono l'annuncio del nuovo tecnico che avrà il compito di inseguire la salvezza. Dopo il dietro front dell'italo tedesco Bruno Labbadia le opzioni sono diverse e portano sia in Italia che all'estero, mercato molto conosciuto dal gm Spors che vorrebbe proprio una figura di rottura rispetto ai consueti nomi circolati negli ultimi giorni come quelli di Ballardini e Maran, di fatto ancora stipendiati dal Genoa e peraltro mai contattati, o di Nicola e Gattuso , voce quest'ultima che non trova però conferme.

Nel frattempo si avvicina la sfida all'Udinese di sabato in anticipo al Ferraris, altro scontro diretto casalingo dopo quello con lo Spezia che è costato di fatto il posto a Shevchenko. Gara che i rossoblù non possono permettersi di sbagliare né come risultato né come approccio considerando che la tifoseria, continuando a sostenere la nuova proprietà , ha però messo sul banco degli imputati proprio i giocatori dopo la prestazione con la Fiorentina. A dirigere la seduta odierna è stato dunque ancora il tecnico temporaneo Konko, ex dell'under 17 rossoblù,. che era già andato in panchina al Franchi. (ANSA).