Sanremo, al via cantieri palazzetto sport e Green Park

(ANSA) - SANREMO, 18 GEN - Sono stati aperti stamani, a Pian di Poma, Sanremo, i cantieri per la realizzazione del palazzetto dello Sport e del Green Park, un'area ricettiva per camper con parco urbano e scogliera a difesa della costa, frutto di una iniziativa privata. Due opere per un importo complessivo dei lavori di circa 18 milioni di euro: quattordici per il palazzetto e quattro per il Green Park. "E' un'opera di cui si parlava da decenni - ha detto il sindaco della città dei Fiori Alberto Biancheri -. E' un sogno di Sanremo che sta prendendo forma. Nell'arco di due anni potremo vedere il nuovo palazzetto".

Il Green Park è "un progetto fondamentale per riqualificare un'area abbandonata - ha detto ancora Biancheri -. Grazie all'intervento di un privato avremo un'area per camper, che riteniamo sarà pronta nel giro di due anni". Presente all'apertura dei cantieri anche l'assessore a Lavori Pubblici e Urbanistica di Sanremo Massimo Donzella: "attraverso un leasing in costruendo, con un importo di circa 14mln , l'amministrazione va a realizzare un parallelepipedo di novanta metri per quaranta, con all'interno: piscine e palestre, tutte con gradinate e spazi comuni, da dedicare a tante discipline sportive, come la pallacanestro o la pallavolo, calcetto, arti marziali e pattinaggio. E il Green Park, iniziativa di un soggetto privato, riqualifica un'importante area sul mare, che necessitava di opere di conservazione". (ANSA).