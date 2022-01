Rogo brucia 4 auto e un tetto centro storico di Ventimiglia

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 18 GEN - Quattro auto e parte del tetto di un edificio dismesso sono andati in fiamme ieri sera verso le 23 in due punti diversi del centro storico di Ventimiglia. Per quanto riguarda le auto sembra confermata l'ipotesi dolosa. Le macchine, una Ford Fiesta, una Toyota, un furgone Citroen francese e una Fiat Panda, sono andate distrutte. La notte precedente, sempre in centro storico sono andati in fiamme altri due mezzi, tra cui un furgoncino, e un cassonetto dei rifiuti.

Ieri sera, ma in una zona diversa del centro storico, è andato parzialmente in fiamme anche il tetto di un edificio dismesso, solitamente frequentato da homeless. In questo caso il rogo potrebbe essere di natura accidentale.

In entrambi i casi sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato fino alle 2 prima di spegnere le fiamme e completare le operazioni di bonifica. La polizia, inoltre, ha portato in caserma una persona che potrebbe essere coinvolta nell'incendio divampato nello stabile dismesso. (ANSA).