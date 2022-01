Insieme 23 punti meno, record negativo per Genoa e Samp

(ANSA) - GENOVA, 18 GEN - Genoa (-13) e Sampdoria (-10) sono le squadre della serie A che hanno fatto peggio rispetto allo scorso campionato dopo 22 giornate. Numeri che testimoniamo il momento difficile delle genovesi in questa stagione. Il Grifone è penultimo in classifica ed è reduce dalla batosta di Firenze dove ha incassato addirittura sei reti: ha cambiato già due tecnici (prima Ballardini e poi Shevchenko) e adesso aspetta l'italo tedesco Bruno Labbadia. Appena una vittoria in campionato, in trasferta a Cagliari, e ancora zero al Ferraris.

Appena 12 punti in graduatoria per i rossoblù che domenica aspettano l'Udinese in una sfida che il Genoa non si può sbagliare.

Leggermente meglio la Samp a 20 punti ma ieri è stato esonerato il tecnico Roberto D'Aversa e arriverà Marco Giampaolo, già sulla panchina blucerchiata dal 2016 al 2019. Tre ko di fila hanno riportato la Samp nelle zone basse della classifica e si teme che la squadra non sappia reagire. E per Giampaolo sulla panchina blucerchiata ci sarà subito il derby ligure con lo Spezia, scontro salvezza delicatissimo. L'unica ligure che sta bene è proprio la formazione di Thiago Motta: 22 punti, solo due in meno dello scorso anno. Andamento positivo con tante perle come le vittorie in trasferta a Napoli e ieri 2-1 a San Siro col Milan. (ANSA).