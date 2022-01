Depositi chimici: Bucci, "A oggi nessuna soluzione migliore"

(ANSA) - GENOVA, 18 GEN - "Se qualcuno ha soluzioni alternative e migliori a ponte Somalia le porte sono aperte, le accoglieremo, ma oggi queste proposte non ci sono". Il sindaco di Genova Marco Bucci nel suo intervento al termine del consiglio comunale monotematico sul dislocamento dei depositi chimici da Multedo a Sampierdarena ha spiegato perché le proposte arrivate a oggi dall'opposizione non sono migliorative.

"L'idea di posizionare i depositi costieri sulla nuova diga potrebbe essere buona ma servirebbe la progettazione di un molo aggiuntivo che oggi non è previsto e noi dobbiamo pensare che i depositi devono essere collegati al mare ma anche alla ferrovia", ha sottolineato Bucci. Per quanto riguarda l'altra idea, quella di calata Olii minerali, il sindaco dice che "in quel punto passeranno tutte le crociere e i traghetti e non va bene, sarebbe la posizione più pericolosa in assoluto". Quindi al momento l'ipotesi in questione, su cui sarà l'autorità portuale a decidere, resta quella di ponte Somalia, dove si trova il terminal San Giorgio, non lontano da via Sampierdarena.

Bucci si è poi rivolto ai cittadini del quartiere: "Abbiamo un piano da 130 milioni che non è nato da questa storia ma è stato accelerato da questa storia - ha affermato - ci sono progetti su lungomare Canepa, sulla palestra del Campasso, sul parco della memoria, e tra qualche settimana annunceremo tutti i piani, è vero che Sampierdarena ha bisogno di aiuto ma oggi siamo in grado di farlo, e con una cifra mai allocata in passato". Bucci ha concluso: "La storia del dislocamento è molto lunga e ha provocato sofferenze per tutti, stiamo facendo qualcosa che per la città ha molto valore e sono contento che su una cosa siamo tutti d'accordo, che quei depositi vanno spostati, e lo faremo".

