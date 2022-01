Comune Genova, Esa e Enel per città futura green blue

(ANSA) - GENOVA, 18 GEN - È stato firmato stamani a Palazzo Tursi il protocollo d'intenti fra Comune di Genova, Esa (European Space Agency) e Enel Italia. La cooperazione si concentra sulla promozione dello sviluppo di tecnologie spaziali per accelerare l'innovazione verde e migliorare la qualità della vita attraverso lo sviluppo economico sostenibile, accompagnando la trasformazione della città e la sua crescita socio-economica.

Le parti metteranno a disposizione le proprie competenze e si impegneranno in azioni congiunte per raggiungere gli obiettivi e accelerare lo sviluppo di applicazioni innovative che utilizzano lo spazio su blue economy, mobilità green, sviluppo di porto e infrastrutture. L'accordo prevede l'avvio a gennaio di una serie di attività correlate a sostegno delle acque genovesi. Genova sarà punto di arrivo della prossima edizione dell' Ocean Race nel 2023, un evento che ha forte attenzione alla sostenibilità.

"Abbiamo aderito con convinzione a questo progetto - ha detto Nicola Lanzetta, direttore Enel Italia -. L'Azienda è molto impegnata nello sviluppo di fonti di energia rinnovabile e sempre alla ricerca di nuove tecnologie ecocompatibili. Il nostro contributo, e la conoscenza del territorio, innovazioni tecnologiche e esperienza degli altri soggetti porterà benefici a Genova e al suo mare e valore condiviso per gli stakeholder".

Questa collaborazione "creerà nuove opportunità di cooperazione intersettoriale, per facilitare lo sviluppo di tecnologie e applicazioni spaziali innovative che permetteranno di accelerare l'innovazione verde per le città sostenibili" ha sottolineato Elodie Viau, direttrice telecomunicazioni e applicazioni integrate Esa. Il sindaco Marco Bucci si è detto "orgoglioso che Genova sia città pilota. Ogni azione che incentiva l'innovazione e migliora la qualità di vita è fondamentale per la città del futuro. E' un'opportunità importante di collaborazione: il confronto tra tre differenti realtà permetterà di fondere competenze e visioni per obiettivi comuni". (ANSA).