Cantieri autostrade: Liguria, code in A12 e A10

(ANSA) - GENOVA, 18 GEN - Code in A12 e A10 per lavori in corso sulla rete autostradale. In A12 Autostrade per l'Italia segnala 2 km di coda tra il bivio A12/A7 e Genova est. Stamani, poco dopo le 8,30 i chilometri di coda erano 4. In A10 sono segnalati 2 km tra Arenzano e Varazze e 1 km tra Celle Ligure e il bivio tra l'A10 e l'inizio della Complanare di Savona.

