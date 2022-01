Tpl: Comune S. Margherita Ligure, bus gratis a over 70

(ANSA) - SANTA MARGHERITA LIGURE, 17 GEN - Bus gratis per gli over 70 di Santa Margherita Ligure su tutta la rete Amt, ad esclusione di Genova. La campagna del comune del Tigullio durerà tutto il 2022. L'obiettivo è quello di "agevolare gli spostamenti, incentivare l'utilizzo del mezzo pubblico e contribuire a ridurre l'immissione di Co2 in atmosfera" scrive il sindaco Paolo Donadoni nella lettera rivolta ai concittadini per spiegare l'iniziativa.

Si tratta di un accordo con Amt, Azienda di trasporto pubblico, grazie al quale tutti i i residenti di Santa Margherita dai 70 anni in su potranno viaggiare gratuitamente su tutti i mezzi pubblici dell'area metropolitana di Genova tranne su quelli all'interno del capoluogo ligure (che comunque si potrà raggiungere gratuitamente). Per potere usufruire dell'iniziativa bisognerà richiedere il CityPass Amt tramite i canali dell'ente: fino a fine febbraio si potrà comunque viaggiare senza pagare mostrando il documento d'identità.

