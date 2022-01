Tpl: Comune Genova aggiudica gara primo lotto assi di forza

(ANSA) - GENOVA, 17 GEN - Aggiudicata la gara per il primo lotto del progetto Superbus-4 assi di forza per il trasporto pubblico locale. Lo annuncia il Comune di Genova. Vincitore del bando, del valore di 58 milioni, il raggruppamento Rti Ar.Co. / Cosedil / Gemmo. "L'aggiudicazione, a cui seguirà firma del contratto e inizio dei cantieri, rispetta i tempi e le promesse dell'amministrazione comunale di finalizzare entro inizio 2022 questa fase di avvio delle attività di cantiere con le demolizioni e la ricostruzione della rimessa di Gavette e, successivamente, con la demolizione e la ricostruzione della storica rimessa di Amt di via Bobbio, a Staglieno: quest'ultima sarà accompagnata dalla costruzione ex novo di tre piani di parcheggio di interscambio per un totale di quasi 700 posti auto", si legge nella nota.

Continuerà nei prossimi mesi il lavoro per completare le aggiudicazioni dei restanti due lotti di lavoro (Campanule e Carlini) con l'obiettivo di aprire tutti i cantieri entro l'anno. Le rimesse di Gavette e Staglieno porteranno in dote al municipio Media Val Bisagno anche un'importante riqualificazione dell'aree pubbliche con sistemazioni a verde e strutture sportive. "Con la fine della fase di progettazione esecutiva e l'affidamento dei lavori del primo lotto - dichiara l'assessore comunale alla mobilità integrata e trasporti Matteo Campora - parte ufficialmente la fase operativa del progetto Superbus-4 assi di forza, di riorganizzazione e modernizzazione del nostro trasporto pubblico locale. Parliamo di un nuovo sistema di trasporto elettrico basato sul rinnovamento della flotta, l'acquisto di 145 mezzi e la riqualificazione delle rimesse: linee strategiche di intervento che, messe a rete, ci consentiranno di dotare Genova di un trasporto pubblico più efficiente e a emissioni zero". (ANSA).