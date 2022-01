Inflazione: Istat, Genova è seconda città più cara d'Italia

(ANSA) - GENOVA, 17 GEN - Genova è la seconda città più cara d'Italia. E' quanto emerge dai dati sull'inflazione elaborati dall'Istat e riportati dall'Unione nazionale consumatori, relativi al mese di dicembre. Nel capoluogo ligure il rialzo dei prezzi è del 4,6% con un aumento di spesa pari a 1116 euro per una famiglia media e di 1787 euro per una di quattro persone Al primo posto Bolzano e al terzo Aosta.

E pure la Liguria è la seconda regione più cara d'Italia dove la crescita dei prezzi del 4,5% implica un'impennata del costo della vita pari, rispettivamente, a 1009 per una famiglia media e a 1665 euro per una con quattro componenti. Al primo posto la Valle d'Aosta e al terzo il Trentino Alto Adige. (ANSA).