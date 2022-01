Covid: Liguria, aumentano ospedalizzati, oltre 41 mila tra isolamento e sorveglianza

(ANSA) - GENOVA, 17 GEN - Aumentano di 28 unità gli ospedalizzati in Liguria: a oggi sono 766, di cui 42 in Intensiva (31 non vaccinati), uno in più rispetto a ieri. Lo riporta il bollettino di Regione Liguria redatto in base ai dati-flusso Alisa-Ministero. Sono 2.496 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 12.126 test tra tamponi molecolari (3.706) e test antigenici rapidi (8.420) registrati nelle ultime 24 ore. Il maggior numero di casi viene registrato a Genova (1.043), Savona (585), Imperia (478), La Spezia (226) e nel Tigullio (160). Superata la soglia di 40 mila persone a casa: sono 41.403 tra malattie e quarantene. Nel bollettino viene riportato un decesso: si tratta di una donna di 77 anni morta il 15 gennaio all'ospedale di Albenga.

Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 8.187 dosi di vaccino. I liguri con terza dose sono 632.273. (ANSA).