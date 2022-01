Calcio: Allegri 'obiettivo Coppa Italia, vogliamo passare'

(ANSA) - TORINO, 17 GEN - "La Coppa Italia è un obiettivo.

All'inizio non interessa a nessuno, ma dai quarti in poi interessa a tutti e noi vogliamo andare avanti": così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia degli ottavi contro la Sampdoria. "Non hanno ancora il sostituto di D'Aversa ma è una squadra pericolosa, in attacco hanno giocatori pericolosi - aggiunge ai microfoni di Juventus Tv -, noi dovremo stare bene in campo". Oltre allo stesso Allegri, sarà squalificato anche De Ligt: "Ci mancherà lui, Chiellini è a mezzo servizio e Bonucci è indisponibile - dice - Domattina valuterò chi far giocare: ci saranno un po' di rotazioni".

(ANSA).