Auto travolge bimba e due ragazze sulle strisce pedonali

(ANSA) - GENOVA, 17 GEN - Una bambina di sette anni è stata investita da una macchina mentre attraversava la strada, sulle strisce pedonali, tra via Fereggiano e corso Sardegna, a Marassi. Insieme a lei sono state travolte anche due ragazze di 25 anni. La bimba è stata trasportata in codice rosso, quello più grave, all'ospedale pediatrico Gaslini ma non è in gravi condizioni. Le due giovani sono state trasferite in codice giallo, quello di media gravità, al San Martino e al Galliera.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e gli agenti della polizia locale per ricostruire la dinamica dell'incidente.

(ANSA).