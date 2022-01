Covid: Bucci fa visita ai malati ricoverati al Galliera

(ANSA) - GENOVA, 16 GEN - "Sono tornato al pronto soccorso dell'ospedale Galliera - diretto dal professor Paolo Cremonesi - per salutare i pazienti ricoverati a causa del Covid-19 e per ringraziare e incoraggiare tutto il personale del reparto a proseguire con tenacia e professionalità l'importante lavoro che stanno svolgendo per la comunità genovese". Lo scrive il sindaco di Genova sulla sua pagina Facebook "Il Covid - scrive il sindaco - non è un ricordo del recente passato, è un virus ancora molto presente tra noi i cui effetti possono essere sensibilmente ridotti o annullati se prenderemo tutti la decisione di vaccinarci: unica reale arma che abbiamo a disposizione per superare questo momento critico! Rinnovo il mio appello ai genovesi affinché si comportino con responsabilità adottando tutte le misure precauzionali che sono richieste per evitare il dilagare dei contagi". (ANSA).