Peste suina: salgono a otto i casi accertati

(ANSA) - TORINO, 15 GEN - Ai tre casi di peste suina africana accertati su carcasse di cinghiali nello scorso weekend dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (Izsto), e confermati dal Centro di Referenza Nazionale per le pesti suine (Cerep), se ne sono aggiunti altri cinque. Salgono dunque a otto i casi riscontrati in un'area di poche decine di chilometri dell'appennino ligure, al confine tra le province di Alessandria e Genova.

Cinque casi - informa su Facebook lo Zooprofilattico - sono stati osservati nei comuni del versante piemontese (un caso a Ovada, Tagliolo Monferrato, e Fraconalto; due a Voltaggio), tre in quelli del versante ligure (un caso a Isola del Cantone, e due a Ronco Scrivia). (ANSA).